«Все меры хороши»: Кремль продолжит пропаганду вакцинации

Государство готово оказать поддержку любым мерам, которые будут способствовать активизации вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявит на встрече с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все меры хороши. Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться, - они хороши. И только вакцинация спасает от смерти», - заявил представитель Кремля.

Говоря о причинах относительно невысоких темпов вакцинации в России, Песков заметил, что некоторые граждане не верят заверениям властей о безопасности препаратов, и оказываются жертвами различных слухов. Поэтому пропаганда COVID-прививок, в хорошем смысле слова, будет продолжаться, подчеркнул пресс-секретарь.

