«Все меры хороши»: Кремль продолжит пропаганду вакцинации
Государство готово оказать поддержку любым мерам, которые будут способствовать активизации вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявит на встрече с представителями СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все меры хороши. Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться, - они хороши. И только вакцинация спасает от смерти», - заявил представитель Кремля.
Говоря о причинах относительно невысоких темпов вакцинации в России, Песков заметил, что некоторые граждане не верят заверениям властей о безопасности препаратов, и оказываются жертвами различных слухов. Поэтому пропаганда COVID-прививок, в хорошем смысле слова, будет продолжаться, подчеркнул пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru