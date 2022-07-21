«Все и так понятно»: Психиатр призвал убрать графу «пол» из личных документов
Александр Федорович отметил, что обозначать пол в какой-либо анкете нет смысла, ведь в русском языке однозначно определены женские и мужские имена.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН заявил, что нет необходимости указывать в документах пол, потому что в русском языке все однозначно.
«Для меня всегда было вопросом, в чем вообще идея в анкете обозначать пол. Для нас всегда традиционно было, что Иван Иванович это «м», а Мария Ивановна – «ж», сама эта графа уже ставит под сомнение, у нас есть окончания имен, наша бинарность заложена в языке. Сама идея формирования третьего пола ничего не принесет, это вопрос пропаганды», - отметил он.
ООН и ВОЗ проводят политику, которая направлена на сокращение численности населения Земли, заявила ранее эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам (РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
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