ВС запретил россиянам разводить кур на садовых участках

Верховный суд подтвердил запрет на содержание мелких сельскохозяйственных животных на землях для садоводства. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, поводом для разбирательств стал конфликт в Волгограде. Инспекция по использованию и охране земель обнаружила на садовом участке местной жительницы курятник. Женщина получила штраф в 10 тысяч рублей и пыталась доказать неправоту инспекторов через судебные инстанции. Жительница Волгограда дошла до Верховного суда, который встал на сторону инспекции.

Согласно законодательству, садовый земельный участок может использоваться для отдыха граждан, выращивания сельскохозяйственных культур для личных нужд, размещения дачных и жилых домов, хозпостроек и гаражей. Разведение животных разрешено только на земле, относящейся к личному подсобному хозяйству.

Нарушителям грозит штраф в размере 0,5-1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Для земель с неопределенной кадастровой стоимостью штраф составит 10-20 тысяч рублей.

