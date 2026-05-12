Две недели празднований: Как еврейская община отметит Победу над нацизмом

Торжественные события, посвященные 26 Ияра – Дню Спасения и Освобождения, пройдут в России и других странах мира с 12 по 27 мая, сообщил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президента РЕК Герман Захарьяев.

В связи с Годом единства народов России в 2026 году программа празднования приобретает особое значение. Торжества пройдут в расширенном формате и объединят религиозные церемонии, памятные акции, международные мероприятия, межконфессиональные встречи а также образовательные программы.

При этом праздничную программу в Москве откроет круглый стол в Госдуме РФ «Историческая память как фактор межконфессионального единства». Помимо депутатов в нем примут участие представители традиционных конфессий России, историки, эксперты и общественные деятели. Также 12 мая в Общине горских евреев в Сокольниках пройдет торжественная религиозная церемония, посвященная 26 Ияра с участием главных раввинов России Берла Лазара и Адольфа Шаевича.

Утром 13 мая в Александровском саду пройдет межнациональная церемония возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, а 14 мая в банкетном зале специальное мероприятие проведет «Триумф» Первый Женский Еврейский Конгресс.

Итоговым событием двухнедельных торжеств станет церемония вручения премии «За жизнь», учрежденная Первым Женским Еврейским Конгрессом совместно с Международным благотворительным фондом горских евреев СТМЭГИ и Комитетом 26 Ияра. Событие пройдет 27 мая. Премию вручат людям, которые своим трудом и личной ответственностью внесли вклад в поддержку семьи и рождения и спасение людей в сложных обстоятельствах, развитие благотворительности и сохранение памяти поколений.

День Спасения и Освобождения был инициирован Захарьяевым в 2014 году при поддержке раввинов России, Израиля и других стран мира. Этот самый молодой иудейский праздник.

