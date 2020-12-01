Врио хабаровского губернатора Дегтярев призвал жителей региона самим возить врачей к больным

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал жителей региона подключаться к волонтерской работе и возить врачей к больным коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Как сообщил и.о. зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов, сегодня транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов с COVID-19 на дому. С призывом помогать медикам Дегтярев обратился к гражданам и представителям бизнеса. Их просят также доставлять кофе и горячее питание врачам.

В настоящее время добровольцы занимаются выдачей бесплатных лекарств для амбулаторных больных с коронавирусом. Также оказывается помощь с доставкой товаров первой необходимости пожилым людям и инвалидам.

Днем ранее стало известно о том, что после заражения коронавирусом умерла главврач хабаровской поликлиники №11 Вера Пак.

Она скончалась на 61-м году жизни в одном из госпиталей для больных COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Хабаровском крае с начала пандемии выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 157 человек скончались.

