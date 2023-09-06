Время бесплатной пересадки с МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут

Время беспладной пересадки с МЦД-3 на МЦД-4, метро и МЦК будет увеличено с 90 до 120 минут. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

На МЦД-3 время бесплатной пересадки увеличат на маршрутах от Ипподрома, Раменского до Ховрина, Лихобор и Петровско-Разумовской.

Изменения на МЦД-4 коснутся маршрутов от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки, Победы. С полным списком изменений можно ознакомиться на портале градоначальника.

