Время бесплатной пересадки с МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут
6 сентября 202314:14
Время беспладной пересадки с МЦД-3 на МЦД-4, метро и МЦК будет увеличено с 90 до 120 минут. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
На МЦД-3 время бесплатной пересадки увеличат на маршрутах от Ипподрома, Раменского до Ховрина, Лихобор и Петровско-Разумовской.
Изменения на МЦД-4 коснутся маршрутов от Железнодорожной до Аминьевской, от Апрелевки, Победы. С полным списком изменений можно ознакомиться на портале градоначальника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве
- СК РФ заочно обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в атаках БПЛА
- Генерал Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую должность»
- «Есть над чем работать»: Зеленский оценил подготовку энергосистемы Украины к зиме
- Чад вслед за Нигером потребовал от Франции вывести из страны свои войска
- В Санкт-Петербурге задержали маньяка спустя 30 лет
- Суд запретил экс-полковнику ГРУ Квачкову участвовать в массовых мероприятиях
- Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины
- Минсельхоз рассчитывает возобновить выдачу сельской ипотеки с 2024 года
- Песков оценил план Британии объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru