Врачи зафиксировали 20 обращений пострадавших после протестов в Москве
Как минимум 20 человек обратились за медицинской помощью к врачам после участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник издания сообщил, чуть меньше половины обратившихся нуждались в госпитализации и системной медпомощи из-за полученных травм, остальные смогли пройти лечение амбулаторно.
Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января. По оценкам правозащитных организаций, общее число задержанных активистов по всей России превышает 9 тысяч человек.
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