Врачи зафиксировали 20 обращений пострадавших после протестов в Москве

Как минимум 20 человек обратились за медицинской помощью к врачам после участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, чуть меньше половины обратившихся нуждались в госпитализации и системной медпомощи из-за полученных травм, остальные смогли пройти лечение амбулаторно.

Газ, шокеры и «винтаж». В России прошел день протестов

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января. По оценкам правозащитных организаций, общее число задержанных активистов по всей России превышает 9 тысяч человек.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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