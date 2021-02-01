Врачи зафиксировали 20 обращений пострадавших после протестов в Москве

Как минимум 20 человек обратились за медицинской помощью к врачам после участия в несанкционированных акциях 31 января в Москве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, чуть меньше половины обратившихся нуждались в госпитализации и системной медпомощи из-за полученных травм, остальные смогли пройти лечение амбулаторно.