Врачи в Подмосковье удалили из желудка юноши зубную щетку, ручку от двери и дужки очков
Медики в подмосковной Коломне провели процедуру по извлечению из желудка юноши зубной щётки, пластиковой ручки от двери и двух дужек от очков. Такую информацию предоставили ТАСС в министерстве здравоохранения Московской области.
Первые два предмета хирурги сумели удались из желудка без разреза – посредством эндоскопа. Однако детали от очков располагались неудачно, поэтому пришлось провести операцию.
После хирургических манипуляций пациент чувствует себя хорошо. Молодому человеку предстоит пройти психиатрическое лечение.
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