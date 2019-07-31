Врачи не нашли у Навального признаков отравления

Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил о том, что в результате проверки у Алексея Навального не выявлено признаков отравления, сообщает RT.

Ранее из 64-й больницы в лабораторию НИИ были отправлены биологические материалы политика.

Навальный был госпитализирован из московского спецприемника с признаками аллергической реакции. По решению суда он отбывает 30-суточный арест.

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ФОТО: РИА Новости
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