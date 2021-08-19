Врачи назвали программу «Миллион призов» средством по борьбе с простудами

Врачи поддержали программу «Миллион призов» для голосующих онлайн. Они считают, что программа позволит снизить эпидемиологическую нагрузку, которая обычно возрастает осенью, так как граждане смогут проголосовать дистанционно.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал журналистам, что любое ограничение контактов замедляет распространение вируса и снижает нагрузку на здравоохранение.

В свою очередь, врач-пульмонолог Сергей Пурясев также высоко оценил акцию, напомнив, что она будет особенно актуальна для людей из группы риска.

Более того, по словам медиков, программа поможет снизить риск распространения COVID-19 не только среди взрослого населения, но и среди детей, ведь зачастую избирательные участки организуются в школах, а учителя принимают активное участие в процессе организации.

Ранее Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением разыграть призы среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

