Врачи из Ростова-на-Дону собрали коллекцию извлеченных из пациентов предметов

Заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии медучреждения Игорь Шитиков рассказал, что около 90% предметов врачи извлекли из организмов детей.

В частности, в коллекцию вошли разнообразные монеты и магнитные шарики, а также семисантиметровая игрушечная мышь, которую проглотил ребёнок. Одним из самых необычных «экспонатов» стал набор фломастеров, который врачи достали из 45-летнего мужчины.

«Напоминаем, что ребёнок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы! Если вы подозреваете, что произошла такая ситуация, обратитесь к врачу!», - заключили в ведомстве.

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