Врачи из Ростова-на-Дону собрали коллекцию извлеченных из пациентов предметов
Врачи больницы №20 Ростова-на-Дону представили коллекцию предметов, которые были извлечены из пациентов за 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.
Заведующий отделением лучевой диагностики и эндоскопии медучреждения Игорь Шитиков рассказал, что около 90% предметов врачи извлекли из организмов детей.
В частности, в коллекцию вошли разнообразные монеты и магнитные шарики, а также семисантиметровая игрушечная мышь, которую проглотил ребёнок. Одним из самых необычных «экспонатов» стал набор фломастеров, который врачи достали из 45-летнего мужчины.
«Напоминаем, что ребёнок должен твердо знать, что нельзя брать в рот несъедобные предметы! Если вы подозреваете, что произошла такая ситуация, обратитесь к врачу!», - заключили в ведомстве.
Ранее врачи Щелковской больницы вытащили из желудка 21-летней девушки комок волос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru