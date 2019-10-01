Врачебная этика или сор из избы - онкоцентра

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение с требованием смены руководства, начали увольняться. По словам бывшего и.о. завотделением онкоцентра Георгия Менткевича, которые приводит «Лента.ру», заявления об уходе написала уже большая часть коллектива: «Люди видят, что произошло со всем онкологическим центром за последние два года под руководством новой дирекции», - заявил Менткевич. Ранее все онкологи центра Блохина пригрозили руководству массовым увольнением, обвинив его в травле и несправедливом распределении зарплат. Но и это еще не все: врачи рассказали, в каких условиях проходят лечение маленькие пациенты: плесень на стенах, переполненные палаты и отсутствие вентиляции. Основные претензии выдвигаются к директору НИИ детской онкологии и гематологии Светлане Варфоломеевой, занявшей этот пост летом текущего года. Сообщалось, что новый руководитель давила на сотрудников, принуждая их писать заявления на увольнение по собственному желанию, создавала негативную обстановку в коллективе. Врачи при этом заявили о резком снижении заработных плат. В самом онкоцентре РБК сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

В Кремле рассчитывают на вмешательство в ситуацию Минздрава, - заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А Минздрав, хоть и направил в онкоцентр специальную комиссию, открыто встал на сторону руководства учреждения, не дожидаясь отчета, который работающая в центре комиссия должна представить до 10 октября. Видеообращение детских онкологов в Минздраве сочли «грубым нарушением врачебной этики». Понятно, что лучший способ защиты – нападение. Это знает и глава Национального медицинского исследовательского центра, куда входит НИИ детской онкологии, Иван Стилиди, который еще в день появления видеообращения заявил о внешнем влиянии на ситуацию:

«Я полагаю, товарищи, что за всем этим стоит некая группа за пределами онкологического центра, которая умело пытается дирижировать настроениями наших коллег. А коллеги наши оказались ведомыми», — заявил директор центра имени Блохина.

А плесень на стенах онкоцентра – тоже происки внешних врагов? Тут еще родители детей, проходящих лечение в этом учреждении, поддержали обращение врачей, обвинив при этом руководства института и центра в «психологическом давлении». И не только:

«В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения», - говорится в обращении родителей, выдержки из которого приводит «Интерфакс».

Медпрепараты тоже, видимо, иссякли под воздействием извне.

Силы противоборствующих сторон в принципе несравнимы: у одних - увольнение как последний аргумент, за других - целый Минздрав. Оно и понятно: хочешь вынести сор из избы – жди расправы. Изба-то большая… При чем тут, правда, врачебная этика?



