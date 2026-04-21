Врач заявила, что 20% супружеских пар в России не могут иметь детей

Сегодня уже 20% супружеских пар в России не могут иметь детей, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.

«Если говорим в целом про количество бесплодных пар, их количество приближается к 20%. Если брать наших пациентов, примерно 10-15% - это одинокие женщины, которые делают ЭКО. Их количество выросло в полтора раза по сравнению с 2008 годом. Сейчас у нас 40% детей в России живет в неполных семьях, поэтому я не думаю, что соло-материнство изначально будет иметь какие-то сильно отличающиеся последствия. Конечно, женщину беспокоит, как это сказать ребенку, потому что ребенок начнет задавать вопросы. Психологи просят придерживаться правды, а не рассказывать про капитана дальнего плавания», - отметила она.

В России появился новый демографический тренд - соло-мамы. Женщины все чаще решаются на материнство без партнера — из-за разочарования в мужчинах, страха развода и желания полной независимости. В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама делает акцент на самостоятельном решении воспитывать детей. Спрос на ЭКО и внутриматочную инсеминацию за последние 4 года вырос на 40–50%.

В московских донорских клиниках рассказали, что услуга стала популярна среди одиноких здоровых женщин. Чаще всего это россиянки от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. По данным Российской ассоциации репродукции человека, ежегодно в стране фиксируется более 7 тысяч случаев использования донорской спермы, причём в 70% случаев за процедурой обращаются одинокие женщины.

