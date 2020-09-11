Врач: Сочетание гриппа и COVID-19 особенно сложно поддается лечению
На фоне разговоров о коронавирусе COVID-19 не стоит забывать и о гриппе, тем более что он представляет серьёзную опасность не только для пожилых людей, но и для детей. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников, пишет KP.Ru.
Мировая статистика показывает, что в этом году свыше 20% пациентов с подтверждённым коронавирусом болели и гриппом, рассказал Мясников. Смертность среди людей, заболевших сразу двумя инфекциями, значительно выше.
И COVID-19, и грипп бьют главным образом по лёгким, объяснил Мясников. Так, главная причина смерти при гриппе – вызванные им пневмонии. К поражению лёгких приводит и COVID.
«Самым верным средством профилактики инфекций считается проверенная эффективная вакцина», - подчеркнул Мясников.
Вакцина от коронавируса пока тестируется, в то время как массовая вакцинация от гриппа идёт полным ходом. В Москве к 10 сентября от гриппа привились более 400 тысяч человек.
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