Врач: Сочетание гриппа и COVID-19 особенно сложно поддается лечению

На фоне разговоров о коронавирусе COVID-19 не стоит забывать и о гриппе, тем более что он представляет серьёзную опасность не только для пожилых людей, но и для детей. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников, пишет KP.Ru.

Мировая статистика показывает, что в этом году свыше 20% пациентов с подтверждённым коронавирусом болели и гриппом, рассказал Мясников. Смертность среди людей, заболевших сразу двумя инфекциями, значительно выше.

И COVID-19, и грипп бьют главным образом по лёгким, объяснил Мясников. Так, главная причина смерти при гриппе – вызванные им пневмонии. К поражению лёгких приводит и COVID.

«Самым верным средством профилактики инфекций считается проверенная эффективная вакцина», - подчеркнул Мясников.

Вакцина от коронавируса пока тестируется, в то время как массовая вакцинация от гриппа идёт полным ходом. В Москве к 10 сентября от гриппа привились более 400 тысяч человек.

