Врач рассказала об основных симптомах аппендицита у детей

Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова заявила, что симптомы аппендицита часто маскируются под проявления других патологий, сообщает Газета.Ru.

Она отметила, что родителям стоит помнить о том, что при аппендиците боль усиливается по нарастающей и ребёнку не становится легче даже после похода в туалет.

По её словам, часто аппендицит сопровождается тошнотой, может наблюдаться расстройство стула, фиксируется сильная слабость и возможно резкое повышение температуры, а кроме боли в правом боку следует насторожиться, если дети пытаются принять позу эмбриона.

«Ребёнок инстинктивно будет пытаться принять такую позу, которая поможет снять боль. В случае с аппендицитом это положение лежа на левом боку с подтянутыми к животу ногами», — заключила Маркова.

