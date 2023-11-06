Врач рассказала об основных симптомах аппендицита у детей
Ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова заявила, что симптомы аппендицита часто маскируются под проявления других патологий, сообщает Газета.Ru.
Она отметила, что родителям стоит помнить о том, что при аппендиците боль усиливается по нарастающей и ребёнку не становится легче даже после похода в туалет.
По её словам, часто аппендицит сопровождается тошнотой, может наблюдаться расстройство стула, фиксируется сильная слабость и возможно резкое повышение температуры, а кроме боли в правом боку следует насторожиться, если дети пытаются принять позу эмбриона.
«Ребёнок инстинктивно будет пытаться принять такую позу, которая поможет снять боль. В случае с аппендицитом это положение лежа на левом боку с подтянутыми к животу ногами», — заключила Маркова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru