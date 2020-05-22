Врач рассказала, кто наиболее восприимчив к скачкам атмосферного давления

Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала, кто наиболее восприимчив к резким атмосферным колебаниям. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в начале июня ожидается повышение атмосферного давления в столичном регионе.

По словам Алексеевой, такую резкую смену уровня атмосферного давления сложнее всего переносят люди, у которых есть проблемы с сосудами. Она добавила, что в данном случае лучше заранее принять лекарства, прописанные врачами.

Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, врач посоветовала также соблюдать режим сна и людям с сердечными заболеваниями повременить с приемом острых и соленых блюд, а также снизить физическую нагрузку.



