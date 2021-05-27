Врач рассказала, как правильно удалять присосавшегося клеща

Заведующая отделом медицинской энтомологии университета имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, как правильно удалять присосавшегося клеща.

Врач подчеркнула, что вытащить клеща из под кожи необходимо как можно скорее, поэтому не стоит ждать помощи медиков. По ее словам, нужно приставить к телу клеща большой и указательный пальцы и аккуратно поводить из стороны в сторону и таким образом вытянуть. Ганушкина отметила, что звук «чпок» после выхода клеща наружу означает, что он вышел с хоботком.

Специалист в эфире «Радио 1» также отметила, что заливать клеща маслом может облегчить его выход из под кожи, однако, по ее мнению, это только потеря времени.





