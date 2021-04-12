Врач рассказал о сроках цветения растений-аллергенов
Терапевт, аллерголог Андрей Звонков рассказал о сроках цветения растений, вызывающих аллергию у людей.
По словам Звонков, на территории средней полосы РФ цветение уже началось. Аллерголог отметил, что в марте начинает цвести верба и ольха, в апреле - береза.
Звонков посоветовал людям, страдающим аллергией на растения, избегать контакта с аллергеном, чтобы не провоцировать иммунную систему вырабатывать антитела. Также в эфире «Радио 1» врач рекомендовал носить маски для защиты органов дыхания.
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