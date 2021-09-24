Врач рассказал, какую боль терпеть нельзя

Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Видновской РКБ Александр Плиев рассказал, какую физическую боль терпеть нельзя и лучше обратиться за помощью к врачу.

По его словам, особенно не стоит откладывать визит к врачу при хронической боли. Он пояснил, что это приводит к истощению нервной системы, депрессиям и повышенной утомляемости.

Плиев отметил, что в таком случае категорически не стоит пить обезболивающие и менять их, если боль не проходит. Он пояснил, что это может затруднить поставку диагноза, а также вызвать побочные эффекты.

Врач также в эфире «Радио 1» отметил острый вид боли, назвав его самым опасным. Такая боль может закончится летальным исходом, поэтому человеку стоит экстренно обратиться за помощью.

