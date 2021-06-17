Врач рассказал, как загорать правильно

Врач посоветовал загорать постепенно, начинать следует с пяти минут в день. Таким образом, организм будет вырабатывать необходимый витамин D и не получит тепловой удар или обгорание.

В остальное время врач советует держаться в тени. Во время прогулок рекомендовано носить головные уборы и легкую светлую одежду. Люди с аутоиммунными заболеваниями и те, кто использует пилинги и косметику с кислотами, вообще не должны загорать, пишут «Известия».

