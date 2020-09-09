Врач предупредил о смертельной опасности сочетания гриппа и COVID-19

Сочетание гриппа и нового типа коронавирусной инфекции может вызвать тяжелое течение болезни и привести к осложнениям. С таким заявлением выступил главный врач ГБУЗ КДП №121 Андрей Тяжельников. К слову, на базе этого медучреждения создан Исследовательский центр, где проходит пострегистрационное исследование вакцины от COVID-19.

Именно по этой причине специалист рекомендует обезопасить себя от гриппа с помощью вакцины. Однако Тяжельников подчеркнул, что такую прививку смогут сделать не все. В частности, она противопоказана тем, у кого есть аллергия на куриный белок, а также подтвержденные аллергические реакции на ранее вводимые препараты. Кроме того, противопоказанием считается обострение хронических заболеваний или заболевание острое.

Врач пояснил, что в этом сезоне крайне важно вакцинироваться тем, кто попадает в группы риска, а именно люди пожилого возраста, те, у кого есть хронические заболевания, дети в возрасте с шести месяцев до шести лет, беременные, а также преподаватели и медработники.

Сейчас в Москве работают около 450 пунктов вакцинации. Из них 40 — это мобильные пункты. Она расположены возле станций метро, на станциях МЦК, а также рядом с железнодорожными платформами. Помимо этого, прививочные пункты есть в четырех центрах госуслуг «Мои документы».