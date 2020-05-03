Врач: Неотложные операции в Москве проводятся в прежнем режиме
В период мобилизации всех основных ресурсом системы здравоохранения Москвы на борьбу с коронавирусом нового типа в столице продолжают оказывать неотложную медицинскую помощь больным без COVID-19, сообщила главврач ГКБ им. Виноградова Ольга Шарапова.
По её словам, для таких пациентов сейчас работают 11 крупнейших клиник, оказывающих, в частности, и высокотехнологичные медицинские услуги по системе ОМС, передаёт АГН «Москва». Туда поступают пациенты по скорой помощи.
В столице продолжается лечение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкобольных. К случаям, требующим неотложной помощи, относят язвенную болезнь желудка, ущемлённую грыжу, физические травмы и многие другие состояния, уточнила Шарапова.
Временно отложены плановые операции — например, по пересадке суставов. Однако если есть экстренность, пациента в любом случае доставят в стационар, добавила Шарапова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru