В России повысят пособие по уходу за ребенком. Но не для всех
Поднять пособие по уходу за ребенком сегодня, 18 июня, предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что размер пособия составляет 50 рублей на протяжении последних 25 лет. Такой размер был определен президентским указом в 1994 году.
Медведев предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до прожиточного минимума каждого региона. Правда речь идет только о тех семьях, чей доход ниже установленного уровня. Об этом сообщает ТАСС.
Прожиточный минимум в каждом субъекте определяют по оценке минимальной потребительной корзины. По данным Росстата на 14 июня, прожиточный минимум для всего населения России составляет 10,2 тыс. руб., для трудоспособного населения — 11 тыс., для пенсионеров — 8,4 тыс., для детей — почти 10 тыс. В регионах эти цифры различаются.
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