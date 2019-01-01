Впервые опубликована украденная из Керчи фашистами коллекция монет
Коллекцию боспорских монет, которая была похищена в годы Великой Отечественной войны из музея Керчи, опубликовали в книге «Античные монеты. Довоенная коллекция, переданная Федеративной республикой Германии». Об этом сообщает КИА.
Автором книги является учёный Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Абрамзон.
Коллекция была возвращена в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ) из ФРГ в 2010 году.
Она состоит из 488 монет, среди которых есть десять золотых, боспорское серебро V-I века до н.э., а также золото италийских городов Метапонта и Тарента, раннее серебро Акраганта на Сицилии и медь Арада, Финикии.
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