Впервые опубликована украденная из Керчи фашистами коллекция монет

Коллекцию боспорских монет, которая была похищена в годы Великой Отечественной войны из музея Керчи, опубликовали в книге «Античные монеты. Довоенная коллекция, переданная Федеративной республикой Германии». Об этом сообщает КИА.

Автором книги является учёный Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Абрамзон.

Коллекция была возвращена в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ) из ФРГ в 2010 году.

Она состоит из 488 монет, среди которых есть десять золотых, боспорское серебро V-I века до н.э., а также золото италийских городов Метапонта и Тарента, раннее серебро Акраганта на Сицилии и медь Арада, Финикии.

