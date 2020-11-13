Возвращённых из Сирии детей перенаправят в пять регионов России
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что из Сирии вернулись 27 российских детей, передаёт РИА ФАН.
По информации Кузнецовой, 17 из прибывших детей перенаправят в Дагестан, четверых - в Пензенскую область, ещё по два - в Тюменскую и Волгоградскую области, а также в Чеченскую Республику.
Самолет Минобороны РФ с группой детей, вывезенных из лагерей беженцев в Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 13 ноября. Кузнецова сообщила, что среди них «очень много маленьких, в основном два-четыре года».
Во время войны в Сирии некоторые граждане, ради участия в боевых действиях, выезжали на Ближний Восток вместе со своими семьями. Для вывоза детей обратно на родину созданы специальные госпрограммы. В настоящее время из зон вооруженных конфликтов в Россию уже возвращены и переданы родственникам 75 детей из Сирии и 122 - из Ирака.
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