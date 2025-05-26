ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ И ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Праздник Вознесения имеет особое значение для каждого верующего, этот день описан в Библии, некоторые традиции сохранились и дошли до наших дней. Церковь вспоминает события, произошедшие через 40 дней после Воскресения Христа, когда Он собрал апостолов, вывел их к Елеонской горе и, благословив, стал возноситься на небо. В этот день в духовном смысле Христос обратился к своим ученикам, а также ко всем христианам.

Духовный смысл праздника заключается в том, что христиане помнят обещание о Втором пришествии Христа. Это символ надежды на вечную жизнь и воскресение. Праздник отмечается богослужениями в храмах. Некоторые верующие также соблюдают пост накануне этого дня.

Об этом событии упоминает Евангелие от Марка, более подробно говорит Евангелие от Луки и особенно обстоятельно — книга Деяний апостолов.

Один из важнейших постулатов христианской веры состоит в том, что Иисус Христос является одновре­менно и Богом, и человеком. Как Бог Он присутствовал в этом небесном мире всегда, а как человек — вошел в него в день Вознесения. С тех пор считается, что Спаситель пребывает на престоле с человеческими душой и телом.

Священнослужители не устают объяснять особенный парадокс, который породил этот день. Вознесшись на небо, Христос стал гораздо ближе к каждому человеку. Когда Он ходил по земле, мог общаться лишь с теми, кто был с Ним рядом. Теперь же его может ощутить каждый верующий, каждый человек, который хочет обратиться к Господу.

Считается, что с верующими в один день произойдет приблизительно то же самое, что и с Христом в тот день. Все христиане ждут второго Пришествия, готовя свои сердца к этому дню, чтобы «возноситься на небо». Разумеется, это имеет в большей степени духовный смысл.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ

Также принято считать, что именно с этого дня начинается настоящее лето, а весна отходит на второй план. Ночь перед Вознесением в народе называют «соловьиной». Считается, что растения и птицы в это время приветствуют наступление лета. Празднование Вознесения Господня всегда выпадает на четверг.

Раньше в этот день было принято водить хороводы, чтобы привлечь хороший урожай. Веселые гуляния устраивали именно с таким посылом – чтобы и дальше было «так сытно и богато».

Среди других народных традиций в этот день – приготовление блюд в форме «лестницы», особенно пирогов. Лестница – это символ вознесения Христа в небо. По некоторым традициям, хозяйки готовят простые пироги с начинкой из зеленого лука, что означает «смирение» плоти и земной жизни перед небесами.

В этот день принято поминать предков, ухаживать за могилами, а также ходить в гости к друзьям и близким. При этом устраивать массовые застолья и богатые пиры не принято, так сложилось исторически.