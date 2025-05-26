Вознесение Господне – 2025: Духовный смысл праздника, традиции и запреты
В 2025 году Вознесение Господне выпадает на четверг, 29 мая. Этот особенный день посвящен вознесению Христа на небо в человеческом образе. Как верующие будут отмечать праздник, что можно и что нельзя делать – в материале НСН.
Вознесение Господне – христианский праздник, который отмечается на сороковой день после Пасхи. В 2025 году праздник выпадает на четверг, 29 мая. Этот особенный день посвящен вознесению Иисуса Христа на небо в человеческом образе. Для христиан – это символ завершения пути Христа на Земле, его служения людям, но также начало Его незримого присутствия в Церкви.
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ И ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Праздник Вознесения имеет особое значение для каждого верующего, этот день описан в Библии, некоторые традиции сохранились и дошли до наших дней. Церковь вспоминает события, произошедшие через 40 дней после Воскресения Христа, когда Он собрал апостолов, вывел их к Елеонской горе и, благословив, стал возноситься на небо. В этот день в духовном смысле Христос обратился к своим ученикам, а также ко всем христианам.
Духовный смысл праздника заключается в том, что христиане помнят обещание о Втором пришествии Христа. Это символ надежды на вечную жизнь и воскресение. Праздник отмечается богослужениями в храмах. Некоторые верующие также соблюдают пост накануне этого дня.
Об этом событии упоминает Евангелие от Марка, более подробно говорит Евангелие от Луки и особенно обстоятельно — книга Деяний апостолов.
Один из важнейших постулатов христианской веры состоит в том, что Иисус Христос является одновременно и Богом, и человеком. Как Бог Он присутствовал в этом небесном мире всегда, а как человек — вошел в него в день Вознесения. С тех пор считается, что Спаситель пребывает на престоле с человеческими душой и телом.
Священнослужители не устают объяснять особенный парадокс, который породил этот день. Вознесшись на небо, Христос стал гораздо ближе к каждому человеку. Когда Он ходил по земле, мог общаться лишь с теми, кто был с Ним рядом. Теперь же его может ощутить каждый верующий, каждый человек, который хочет обратиться к Господу.
Считается, что с верующими в один день произойдет приблизительно то же самое, что и с Христом в тот день. Все христиане ждут второго Пришествия, готовя свои сердца к этому дню, чтобы «возноситься на небо». Разумеется, это имеет в большей степени духовный смысл.
ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
Также принято считать, что именно с этого дня начинается настоящее лето, а весна отходит на второй план. Ночь перед Вознесением в народе называют «соловьиной». Считается, что растения и птицы в это время приветствуют наступление лета. Празднование Вознесения Господня всегда выпадает на четверг.
Раньше в этот день было принято водить хороводы, чтобы привлечь хороший урожай. Веселые гуляния устраивали именно с таким посылом – чтобы и дальше было «так сытно и богато».
Среди других народных традиций в этот день – приготовление блюд в форме «лестницы», особенно пирогов. Лестница – это символ вознесения Христа в небо. По некоторым традициям, хозяйки готовят простые пироги с начинкой из зеленого лука, что означает «смирение» плоти и земной жизни перед небесами.
В этот день принято поминать предков, ухаживать за могилами, а также ходить в гости к друзьям и близким. При этом устраивать массовые застолья и богатые пиры не принято, так сложилось исторически.
Существует поверье, что в этот день Христос облачается в образ нищего человека, поэтому особенно принято помогать ближним в этот день, не отказывать нуждающимся, которых встречаешь на своем пути.
При этом праздник Вознесения Господня не требует пищевых ограничений, заявил NEWS.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). В этот день он посоветовал верующим много молиться и посещать храмы.
«Вознесение Господне всегда выпадает на четверг, поэтому никаких ограничений пищевых не бывает. Нужно молиться, посещать храм, просить Бога о помощи и, соответственно, самому стремиться меньше грешить и больше молиться», - отметил он.
В этом году католики встретят Вознесение также 29 мая, такое случается не так часто, так как обычно Пасха в разных религиозных течениях выпадает на разные даты.
В католичестве на Вознесение существуют несколько особенных традиций. Например, в этот день принято благословлять бобы и виноград во время мессы. Также в некоторых храмах в этот день статую Христа поднимают по потолка, что является символом Вознесения.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ВОЗНЕСЕНИЕ:
· Важные церковные праздники подразумевают неофициальный запрет на физический труд дома и на огороде. В этот день советуют отложить все домашние дела, включая стирку, уборку и даже вынос мусора. Это все считается плохими приметами, хоть и не находит подтверждений в Библии.
· В этот день нельзя ругаться с близкими, говорить плохие слова, ссориться с коллегами и друзьями. Считается, что этот день должен быть особенным с точки зрения мыслей и помыслов – никаких «дурных» вещей.
· Вознесение – это первый день после Пасхального торжества, которое длится 40 дней. Поэтому фразу «Христос воскрес!» произносить уже будет просто неуместно.
· Церкви не совершают обряды венчания в этот день, поэтому свадьбу лучше перенести на несколько дней.
Вознесение Господне отмечается во многих странах с христианским населением, как католиками, так и православными. В этом году празднования и богослужения 29 мая пройдут в следующих странах: Италия, Бразилия, Финляндия, Германия, Бельгия, Австрия, Франция, Польша, Швеция.
Во многих австрийских селах, например, в этот день проходят различного рода народные гуляния, музыкальные фестивали и полевые ярмарки. По древней традиции, в этой стране в этот день можно есть только мясо птицы.
Также этот день является государственным праздником во Франции.
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