Вожатая лагеря на Урале ответит за смерть ребёнка

Суд в Миассе признал виновной вожатую лагеря, из-за неосторожности которой погиб ребёнок. Об это пишут «Дни.ру».

Как установили в ходе разбирательства, девушка не уследила за детьми во время опасной игры, оставив их без присмотра. Один ребёнок придушил другого, тот упал в обморок и, ударившись об пол, получил перелом затылочной кости и кровоизлияние. В результате ребёнок умер.

Вожатую признали виновной и приговорили к полутора годам тюрьмы.

