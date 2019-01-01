Общество
Вожатую признали виновной и приговорили к полутора годам тюрьмы.
Вожатая лагеря на Урале ответит за смерть ребёнка
6 июня18:19
Суд в Миассе признал виновной вожатую лагеря, из-за неосторожности которой погиб ребёнок. Об это пишут «Дни.ру».
Как установили в ходе разбирательства, девушка не уследила за детьми во время опасной игры, оставив их без присмотра. Один ребёнок придушил другого, тот упал в обморок и, ударившись об пол, получил перелом затылочной кости и кровоизлияние. В результате ребёнок умер.
Вожатую признали виновной и приговорили к полутора годам тюрьмы.
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