ВОЗ призвала прекратить конфликт в Карабахе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала участников конфликта в Нагорном Карабахе защитить гражданских лиц и медиков для продолжения борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении директора европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, опубликованном на сайте организации.

В ВОЗ выразили сочувствие жителям пострадавших районов Карабаха и отметили, что продолжение боёв и «последующее перемещение населения» ухудшит ситуацию в здравоохранении. По мнению организации, вооружённый конфликт «приводит к прямому нарушению системы здравоохранения».

По словам представителя ВОЗ, бои в Карабахе дают дополнительную нагрузку на медиков, которые из-за пандемии COVID-19 «работают на пределе своих возможностей». В связи с эти организация призывает приложить все усилия, чтобы защитить людей от беспрецедентной «угрозы общественному здоровью».

Также в заявлении отмечается необходимость немедленного прекращения боестолкновений с тем, чтобы сохранить доступ к здравоохранению как к одному из основных прав человека.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже в Москве стороны конфликта в ходе переговоров достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются.

