Общество

Воронцовский дворец будет закрыт для посещения 4 июня

29 мая23:24

Воронцовский дворец будет закрыт для посещения 4 июня, сообщает Крымское информационное агентство.

Ограничение связано с проведением V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

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Воронцовский дворец расположен в городе Алупка у подножия горы Ай-Петри. Построен из диабаза, который добывался неподалёку. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Крым