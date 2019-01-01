Воронцовский дворец будет закрыт для посещения 4 июня
Воронцовский дворец будет закрыт для посещения 4 июня, сообщает Крымское информационное агентство.
Ограничение связано с проведением V Международного гуманитарного Ливадийского форума.
Воронцовский дворец расположен в городе Алупка у подножия горы Ай-Петри. Построен из диабаза, который добывался неподалёку. С 1956 года во дворце находится музей. При Воронцовском дворце находится парк — памятник садово-паркового искусства.
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