Воронежскую чиновницу уволили после скандала с детскими путёвками

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение отправить в отставку директора управления социальной защиты Воробьевского района после скандала с путёвками. Об этом объявила через соцсети пресс-служба правительства региона.

Ранее сотрудники этого управления отправили отдыхать своих детей в один из санаторий в Крым за счёт путёвок, оплаченных из бюджета для больных и малоимущих детей. Для проверки в муниципалитете приступила к проверке областная комиссия, передает Газета.ру.

В случае доказательства вины остальных причастных к скандалу, всех их также уволят, заверил глава Воронежской области. По данным прокуратуры, всего на Воробьевский район в прошлом году было выделено девяти путевок в санаторий Ялты. Четыре из них без очереди были предоставлены детям работников управления соцзащиты.

