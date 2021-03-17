«Кривая линия» помогла воронежским школьникам покинуть аварийный класс

О проблемах в гимназии №1 города Воронеж рассказали родители учащихся в обращении на «Кривую линию НСН».

Почти 2 года над одним из классов начальной школы протекает крыша. Помещение постоянно заливается водой, а с началом таяния снега проблема только обострилась. Более того, по словам родителей, из-за сырости в классной раздевалке недавно произошло короткое замыкание, и детям пришлось заниматься в темноте. Другое помещение школьная администрация выделять отказалась, несмотря на настойчивые просьбы, и уроки продолжались в аварийном классе.

«Кривая линия» обратилась за разъяснениями в Департамент образования и администрацию Воронежской области.

Через два дня из областного Правительства пришел ответ: «дети, которые учились в пострадавшем от протечки кровли кабинете, переведены в свободное учебное помещение».

Руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области г-н Мосолов в своем письме подтвердил данный факт. Помимо этого, «на выполнение работ по ремонту кровли помещений блока начальных классов разработана проектно-сметная документация». Ремонт должен начаться «с установлением благоприятных погодных условий», - заверил чиновник.

«Кривая линия» обязательно проследит за выполнением этих обещаний.







