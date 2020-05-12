Воробьёв проверил наличие масок в аптеках Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проинспектировал на этой неделе аптеки региона на предмет наличия масок в аптеках региона. Проверка приурочена к 12 мая, поскольку с этого дня ношение масок становится обязательным в общественных местах.
По итогам ревизии пресс-служба Воробьёва опубликовала видеоролик на YouTube-канале губернатора. Проверки начались с аптеки в Волоколамске, там продавец призналась в отсутствие масок в ассортименте. Губернатор на месте позвонил директору бюджетного учреждения «Мособлмедсервис» Ирине Полетыкиной и попросил, чтобы маски появились в продаже не только аптек, но и сетевых магазинов. На следующий день маски уже появились в продаже в той аптеке, следует из ролика.
Кроме того, в фильме рассказывается о новом госпитале для пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса, развёрнутом на базе площадей выставочного центра «Крокус Экспо». Ранее Воробьев проверил готовность учреждения. Губернатор констатировал, что штат пока не заполнен - госпиталю требуется около 300 врачей и до 700 человек среднего медперсонала.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», за минувшие выходные в области было выявлено 1,8 тысяч нарушений режима самоизоляции. Что касается автомобилей, то за время вторых длинных майских выходных сотрудники ГИБДД выявили около 900 машин без пропусков. Мониторинг общественных мест в Подмосковье ведется с использованием камер системы «Безопасный регион».
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