Вопросы к ФАС: Поставщики лекарств заявили о проблемах в отрасли

Антимонопольная служба иногда приостанавливает реализацию того или иного товара, если видит какие-то нарушения, а потребители пугаются, не находя препарата на полках, заявил председатель Общественного совета при Росздравнадзоре, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«К сожалению, у нас как у бизнеса очень много вопросов в плане ценообразования к ФАС. Мне пришлось столкнуться с вопиющей ситуацией, когда нам стали поступать из разных регионов обращения по поводу того, что исчезла конкретная торговая марка Хондроитина. Когда мы обратились к поставщику, выяснилось, что препарата на складах достаточно, но антимонопольная служба остановила реализацию, объяснив тем, что идут судебные процессы, нарушено патентное законодательство. Позже было доказано, что никакого нарушения не было», - отметил он.

По его словам, такие случаи иногда приводят к тому, что с полок аптек исчезают какие-то конкретные торговые марки лекарств.

«Что касается амоксициллина, препарата «Амоксиклав», мы посмотрели картину в целом по стране, дефицита нет, главная причина исчезновения связана с проблемами логистики», - рассказал он.

Сразу несколько резонансных сообщений появилось за последние несколько дней в СМИ относительно фармрынка, например, эксперты отрасли сообщают, что в московских аптеках почти невозможно найти популярные антибиотики на основе амоксициллина – «Амоксиклав», «Экоклав», «Панцеф», «Аугментин». А порядка 30 московских аптек продает препарат от сахарного диабета «Оземпик» по цене в 2-3 раза выше, чем предельная зарегистрированная.

