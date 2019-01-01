Волонтёры проекта «Мечтай со мной» воплотили мечту пенсионерки из ЯНАО

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» воплотил в реальность заветное желание пенсионерки из Ямало-Ненецкого автономного округа Людмилы Ивановой. Женщина смогла посетить Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского в городе Салехарде.

По её словам, последний раз она была здесь 30 лет назад, когда ещё могла самостоятельно ходить. Сейчас женщина вынуждена жить в доме-интернате, так как к инвалидной коляске её приковали несколько тяжёлых инсультов.

«Если бы такая возможность была, я приезжала бы сюда каждый день», — говорит Людмила Иванова. «А ведь когда-то была настоящим активистом, занималась общественной деятельностью, “жила по-феншую”, — поделилась пенсионерка.

После осмотра основной экспозиции, отказавшись от обзорной экскурсии, она в сопровождении волонтеров отправилась в Парк Победы, чтобы возложить цветы у Вечного огня. «Вы знаете, что я испытываю? Гордость за нашу страну», — подытожила Людмила Иванова.

Добавим, благотворительный проект «Мечтай со мной» исполняет желания детей и пожилых с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Стать волонтёром проекта или оставить заявку на участие можно на официальном сайте организации.

Ранее НСН рассказывала, как капитан сборной России по футболу, нападающий «Зенита» Артём Дзюба исполнил мечту тяжелобольного 11-летнего мальчика из Петрозаводска. Проект «Мечтай со мной» выяснил, что школьник хочет потренироваться с национальной командой.

