Волонтеры спасли от смерти самого толстого лабрадора
Самого толстого лабрадора Хаммера спасли от усыпления челябинские волонтеры из центра помощи «ЛАБРиКО», сообщает издание Baza.
Предыдущие хозяева раскормили собаку до 90 кг. В результате пес практически не может двигаться, ему трудно дышать. Собаку, которую владельцы больше не могли прокормить, решили усыпить в ветклинике.
Оттуда Хаммера забрали зооволонтеры. Лабрадора посадили на диету и начали с ним заниматься «физкультурой». Добровольцы рассчитывают, что Хаммер сможет сбросить вес к лету, пишет Газета. ru
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что такса Николас, на которой в 2017 году проводился эксперимент по дыханию под водой, живет у него дома «счастливой собачьей жизнью». Он опубликовал фото животного в Facebook.
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