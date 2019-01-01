«Волонтеры Победы» готовят добровольцев к празднованию 9 мая будущего года

Первый в России окружной центр подготовки добровольце к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открыт в Барнауле, сообщает «ФедералПресс».

Алтайский край стал центром подготовки волонтёрского движения Сибири, отметил губернатор региона Виктор Томенко. Он заверил, что региональное правительство будет поддерживать работу волонтерского центра.

Как сообщила информационному агентству глава организации «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, центр намерен подготовить более 170 тысяч волонтёров, среди которых будут и граждане других государств. В задачу добровольцев войдёт помощь ветеранам в их подготовке к празднованию юбилейного Дня Победы. Волонтёры вместе с ветеранами проведут субботники, будут рядом с ними на параде и на шествии «Бессмертный полк».



