Волонтеры московского пункта отбора на военную службу по контракту помогают кандидатам на всех этапах
Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту помогают на каждом этапе, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на одного из волонтеров.
По его словам, помощь осуществляется, начиная от заполнения анкет до отбора. Также он отметил, что волонтеры находятся на каждой из точек, координируя пришедшего.
Всю необходимую информацию о работе пункта, расположенного по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, можно по телефону 117 или портале mos.ru.
Также работает виртуальный помощник в Telegram @MskContract_bot, который ответит на интересующие вопросы о службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru