Волонтеры из РФ доставили в Мариуполь более 150 тонн гуманитарной помощи
В Мариуполь было доставлено свыше 150 тонн гуманитарной помощи силами волонтеров объединенного штаба #МыВместе. Об этом заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Волонтеры объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области при поддержке Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и МЧС России доставили жителям Мариуполя более 150 тонн гуманитарной помощи», - отмечается в сообщении.
Кроме продуктов и детского питания волонтеры также привезли жителям города предметы первой необходимости, бытовую химию и около 200 детских наборов.
Ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что в России действует больше 700 центров гуманитарной помощи почти во всех субъектах.
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