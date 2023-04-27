Волонтеры: Информационные точки о контрактной службе в Москве работают ежедневно
Все, кто заинтересовался военной службой по контракту, могут получить необходимую информацию ежедневно и сразу по нескольким каналам связи. Об этом рассказали волонтеры столичного пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на улице Яблочкова, дом 5, строение 1.
Отмечается, что волонтеры информируют россиян по вопросам условий, льгот, социальных гарантий и денежного довольствия по контракту. По словам волонтера Ольги, информационные точки о контрактной службе работают каждый день.
Как подчеркивают волонтеры, москвичи положительно относятся к информации о возможности контрактной службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru