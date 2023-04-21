Волонтеры активно информируют москвичей о возможности военной службы по контракту

Волонтеры информируют жителей столицы о возможности заключения контрактов о прохождении военной службы, помогают горожанам больше узнать о контрактной службе. Об этом журналистам рассказала волонтер центра отбора на службу по контракту.

По ее словам, в среднем за день к стойкам подходят около 150 человек. Преимущественно это мужчины среднего возраста, отметила волонтер.

Также она подчеркнула, что москвичей интересуют вопросы по льготам, а также процедура оформления на контрактную службу.

«Чаще всего людей интересует, как вообще попасть на военную службу по контракту, мы их направляем в центр, или по номеру горячей линии 117», - сказала волонтер.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

