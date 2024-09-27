Волонтер Россинская попала в список террористов и экстремистов
Волонтер Надежда Россинская была внесена в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Россинская Надежда Алексеевна, 08.04.1995 г.р., город Темиртаур Карагандинской области республики Казахстан», - говорится в перечне.
Свердловский суд Белгорода арестовал Россинскую по делу о сборе пожертвований для украинской армии, при этом сама девушка утверждает, помогала только российским военным, из-за чего попала в список украинского ресурса «Миротворец» (сайт признан экстремистским и по решению суда запрещён в РФ).
Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внесли экс-сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук и её сообщника Александра Холодкова, которых обвинили в подготовке теракта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru