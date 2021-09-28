Володин рассказал об изменениях в российском законодательстве с 1 октября

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что с октября выплаты на первого и второго ребенка родители будут получать исключительно на карту национальной платёжной системы «Мир».

Политик напомнил, что это касается семей, в которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Среди других изменений, которые вступят в силу в октябре, Володин упомянул бесплатную вакцинацию, которая станет доступна не только в государственных, но и в частных клиниках, где граждане смогу сделать прививки, включённые в национальный календарь.

Кроме того, с 1 октября на 3,7% вырастут зарплаты контрактников и срочников, пожарных, сотрудников полиции и таможни, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает Вячеслава Володина достойным возглавить Государственную думу восьмого созыва, сообщает RT.

