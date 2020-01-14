Володин призвал Польшу извиниться перед евреями, славянами и всем миром

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин Володин призвал руководство Польши извиниться перед евреями, славянами и всем миром за искажение истории. за политику страны в отношении евреев до начала Второй мировой войны. Об этом он заявил, выступая на первом пленарном заседании весенней сессии нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что нацистская Германия на территории Польши истребила свыше 3 миллионов евреев – больше всего в Европе - потому что именно там были размещены сотни концлагерей, где уничтожались также славяне, военнопленные разных национальностей.

По мнению спикера, этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше, чьё руководство подогревало антисемитизм, формируя тем самым почву для геноцида и холокоста в будущем. По словам Володина, извинения польской стороны будут верным шагом по отношению как к еврейскому, так и славянским народам.

Как отмечает «Свободная пресса», выступление Володина было вызвано намерением польских властей проигнорировать 75-летнюю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Спикер Госдумы посоветовал Сейму Польши, проголосовавшему за резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, изучить заявление 32-го президента США Франклина Рузвельта. Тот ещё в апреле непростого 1942 года признал лидирующую роль Советского Союза в борьбе с фашистской Германией.

Вячеслав Володин также призвал Варшаву помнить, что Польша была освобождена от нацистов ценою полумиллиона жизней советских солдат и офицеров. Он назвал недопустимыми попытки политиков некоторых стран переписать историю в своих интересах – особенно в год 75-летия Победы.

