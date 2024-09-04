Володин призвал глав комитетов Госдумы пересесть на Lada Aura

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал руководителей комитетов нижней палаты парламента пересесть на отечественный автомобиль Lada Aura. Эту идею он озвучил во время посещения Самарской области, сообщает официальный сайт Госдумы.

Володин опробовал в деле новую модель «АвтоВАЗа», которая ещё не начала серийно выпускаться. Компанию ему составил самарский губернатор Вячеслав Федорищев. Последний уже сделал её своим персональным служебным автомобилем.

Спикер Госдумы напомнил о принятом решении пересадить народных избранников на автомобили отечественной сборки. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал начало конвейерной сборки Lada Aura до конца 2024 года. Стоимость модели будет превышать 2,5 миллиона рублей

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/SamarOblast
ТЕГИ:АвтомобилиВячеслав Володин"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры