Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на продажу детям газосодержащей продукции. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«На этой неделе рассмотрим законопроект, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров», — написал политик.
Володин уточнил, что меры коснутся продукции, которую используют не по назначению, а для токсикомании.
Спикер Госдумы запустил опрос, поинтересовавшись у подписчиков, поддерживают ли они такую инициативу. За введение запрета проголосовали 95% читателей, 2% выступили против, 3% выбрали вариант ответа «все равно».
Ранее Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы в сфере миграции, отметив, что для совершенствования миграционной политики необходимо участие правительства, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru