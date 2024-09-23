Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров

Госдума рассмотрит законопроект о запрете на продажу детям газосодержащей продукции. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«На этой неделе рассмотрим законопроект, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров», — написал политик.

Володин уточнил, что меры коснутся продукции, которую используют не по назначению, а для токсикомании.

Спикер Госдумы запустил опрос, поинтересовавшись у подписчиков, поддерживают ли они такую инициативу. За введение запрета проголосовали 95% читателей, 2% выступили против, 3% выбрали вариант ответа «все равно».

Ранее Вячеслав Володин призвал законодательно решить проблемы в сфере миграции, отметив, что для совершенствования миграционной политики необходимо участие правительства, пишет Ura.ru.

