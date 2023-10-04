«Кошелки в трущобах»: Волочкова грубо ответила критикам после шпагата у памятника
Балерина Анастасия Волочкова в ответ на критику из-за шпагата на памятнике военным летчикам времен ВОВ назвала себя российской патриоткой. Об этом сообщает LIFE.ru.
«Кошёлки, которые сидят в своих трущобах и следят за жизнью Волочковой, ставят в упрёк, что я возле бутафорского самолета на “Мосфильме” сфотографировалась и взмах моей ноги лег на крыло этого самолёта? И вы из этого делаете какое-то событие, за которое хотите обвинить?» — сказала Волочкова.
По словам балерины, она не понимает, почему ее фото со шпагатом на памятнике вызвало столько внимания. Волочкова назвала себя одержимой творчеством. Также она подчеркнула, что не покинула страну, поэтому может считать себя патриоткой.
Волочкова добавила, что представляла Россию на ведущих мировых сценах и на протяжении 20 лет бесплатно приглашает зрителей на свои выступления.
Кроме того, балерина указала на запечатленные на фото брюки и стройные ноги.
«Я не ем ничего, у меня утром два салатных листа, а вечером два варёных яйца всмятку. Я стройная, подтянутость тела поддерживаю в балетном зале каждый день. А вот эти кошёлки, которые пишут, — они бы **** свою оторвали с дивана. И не надо поднимать ногу так высоко, как это делаю я», —заключила она.
Ранее Волочкова призвала коллег отказаться от критики нелегальных показов фильма «Барби». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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