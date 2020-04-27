Волочкова обиделась на Дану Борисову и подала на нее в суд
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подала в суд на экс-телеведующую Дану Борисову. Как заявила сама Борисова, иск о защите чести и достоинства поступил в Савеловский суд Москвы еще в начале апреля прошлого года.
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Дана отметила, что первые два заседания прошли без ее участия, так как Волочкова в своем иске указала адрес ответчика, по которому Борисова уже не проживает, сообщает Teleprogramma.pro.
Поводом для конфликта экс-балерины и экс-телеведущей стали слова Борисовой о том, что Волочкова якобы может злоупотреблять с алкоголем. По словам Даны, которая ранее сама страдала от наркотической и алкогольной зависимости, «рыбак рыбака видит издалека», сообщают «Дни.ру».
В то же время Борисова призналась, что между ней и Волочковой уже давно существует взаимная неприязнь. К примеру, однажды ей даже пришлось покинуть студию ток-шоу на федеральном канале, так как участвовавшая в записи экс-балерина предъявила продюсерам ультиматум и отказалась участвовать в съемках вместе с экс-телеведущей, передает РИА ФАН.
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