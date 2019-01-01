Война с памятниками войны в европейской прессе
Немецкой и британской газете не дает покоя битва под Прохоровкой
Войну с памятниками затеяли в европейской прессе. Журналист немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф в опубликованной 10 июля статье потребовал незамедлительно снести памятник, посвященный крупнейшему в истории танковому сражению у деревни Прохоровка во время Великой Отечественной войны. Автор публикации утверждает, что «никакого грандиозного сражения и победы Красной армии» под Прохоровкой в рамках Курской битвы на самом деле не было. В качестве аргументов немецкий журналист приводит некие «исследования, основанные на реальных фотографиях». День в день с публикацией немецкого издания статью похожего содержания выпустила британская The Times. Буквально через два дня будет отмечаться годовщина битвы под Прохоровкой – сражение, которое принято считать крупнейшим в истории с применением бронетанковых сил, произошло 12 июля 1943 года.
В России эти публикации восприняли довольно болезненно, что не удивительно для страны, в которой та война затронула каждую семью. Самое, пожалуй, рациональное объяснение предложил министр культуры:
«Инсинуации по поводу Второй мировой войны были всегда, они будут возрастать по мере приближения юбилея Победы, - сказал Владимир Мединский. - Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах, так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы», - напомнил министр.
Говоря о месте битвы, Мединский заявил, что «долг каждого русского человека» побывать на Прохоровском поле, «где тысячи тонн металла покоятся по сей день».
Приближение юбилея Победы над нацизмом не дает покоя и в Эстонии. МИД этой страны вызвал представителя российского посольства, чтобы выразить протест. Поводом для дипломатического демарша стал… салют, вернее, планы дать салют в Москве в честь освобождения эстонской столицы Таллина от фашистов. Он должен состояться 22 сентября. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны России запланировало целую серию торжественных мероприятий в память об освобождении городов СССР и Восточной Европы.
Этот протест младоевропейской окраины вызывает как раз меньше всего удивления – там теперь легионеров СС принято чествовать. В Германии, видимо, решено считать законченным период покаяния за преступления фашизма. Но Times! Издание, которое со времен его основания принято считать самым респектабельным в Соединенном Королевстве. Издание страны, моряки которой во время войны, жертвуя своими жизнями, вели конвои с помощью Советскому Союзу. Как сказали бы представители старой английской аристократии, «куда катится Times!»
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