Военные учебные центры могут появиться во всех вузах России

Во всех государственных вузах в России планируется открыть военные учебные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах», — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время инициативу прорабатывают со всеми силовыми министерствами и ведомствами, пишет Газета.ru.

Речь идет об открытии военных учебных центров также и в коммерческих вузах.

Напомним, до 2019 года в российских вузах одновременно существовали три специализированные программы обучения, а также военные кафедры и учебные центры. Два года назад на их основе созданы единые учебные центры. В настоящее время около 100 военных учебных центров действуют при университетах работают.

Ранее их работу комментировал в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Это, на мой взгляд, безусловно, повысит эффективность управления, учебного процесса, а также позволит более глубоко использовать вооружение, при этом будет вестись подготовка по одним родственным военным специальностям. По моему частному мнению это актуально, логично и востребовано», - считает Швыткин.

