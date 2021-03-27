Военные учебные центры могут появиться во всех вузах России
Во всех государственных вузах в России планируется открыть военные учебные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах», — цитирует агентство слова собеседника.
В настоящее время инициативу прорабатывают со всеми силовыми министерствами и ведомствами, пишет Газета.ru.
Речь идет об открытии военных учебных центров также и в коммерческих вузах.
Напомним, до 2019 года в российских вузах одновременно существовали три специализированные программы обучения, а также военные кафедры и учебные центры. Два года назад на их основе созданы единые учебные центры. В настоящее время около 100 военных учебных центров действуют при университетах работают.
Ранее их работу комментировал в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.
«Это, на мой взгляд, безусловно, повысит эффективность управления, учебного процесса, а также позволит более глубоко использовать вооружение, при этом будет вестись подготовка по одним родственным военным специальностям. По моему частному мнению это актуально, логично и востребовано», - считает Швыткин.
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