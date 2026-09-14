Военкор Поддубный: О патриотизме нельзя говорить казенным языком

О патриотизме нельзя говорить казённым языком – эффективен только личный пример. Об этом рассказал военкор, Герой России Евгений Поддубный.

По его словам, нужно также снизить количество популизма, в том числе и на телевидении. Так, общаться с молодежью откровенно на эту тему могут только ветераны специальной военной операции. Это люди, которые могут смело сказать: “Делай, как я”. То есть на своем примере показать, что значит любить свою Родину.

В подтверждение своих слов Поддубный напомнил о Герое России – Владиславе Головине, также известного под позывным «Струна», который сегодня руководит общественным движением «Юнармия». В его исполнении патриотическое воспитание настоящее, уверен военкор.

Ранее Поддубный говорил, что в России нужно развивать массовое детское патриотическое движение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

